Após dois meses internada com COVID-19, mulher dá à luz primeira filha

Daniela comemora o nascimento da filha Manoela Vitória, após vencer a luta contra o novo coronavírus (foto: Secretaria de Saúde DF/Divulgação)

Cuidados especiais

A família de Daniela Batista tem um motivo a mais para comemorar oda primeira filha,, na quinta-feira (24) da semana passada. O alívio de ver a bebê saudável representa mais uma conquista para a, que venceu a COVID-19. Daniela teve uma gestação delicada após contrair o novo coronavírus. Foram dois meses de muita apreensão.Em 28 de julho, ela foi hospitalizada com suspeita de infecção pela COVID-19, no Hospital Regional de. No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi internada na Unidade de Terapia Intensiva () e precisou ser entubada.Por estar, o receio era maior pelo risco de um parto. Após a alta da UTI, Daniela ainda precisou ser internada algumas vezes no centro obstétrico devido à perda de líquido. Na trigésima nona semana de gestação, Manoela nasceu.“O que passamos foi uma coisa complicada. A minha esposa teve COVID grávida, problemas se acumulando”, relata o pai de primeira viagem, Francisco das Chagas Araújo Paz.Zeloso, ele ficou ao lado da mulher todo o momento possível, durante asna enfermaria e no centro obstétrico. Nesse período, dentro do Hran, ele demonstrou reconhecimento aos profissionais do hospital: “São muito atenciosos com a gente, carinhosos, é indescritível”.A família mora em Sobradinho I.Érica Possidônea Pereira, uma das enfermeiras que cuidou de Daniela no centro obstétrico, considera o casal “família de vencedores”. “Eles passaram por muita insegurança pela gravidade da doença e medo”, relata."Gratidão pela profissão e superação dessa família, que se manteve unida nesse período difícil para toda a saúde! Apesar de nossa insegurança e o medo de estar diariamente exposto ao vírus”, ressalta a profissional.Daniela e Francisco foram presenteados com um kit oferecido por uma das enfermeiras da unidade. Ele contémem gel, itens de higiene pessoal, máscara e uma roupa para a bebê.O Hospital Regional da Asa Norte é referência em partos de pacientes com suspeita e confirmação da. Os cuidados se iniciam na chegada das pacientes, que são separadas entre as que estão esperando o resultados e as que já confirmaram a doença.Todas passam por tomografia para verificar a situação dos. Durante o tempo de internação das gestantes, são realizados exames que verificam a vitalidade fetal com mais frequência para evitar ou diagnosticar o sofrimento fetal, como a ecografia e a cardiotocografia.Foi criada, no centro obstétrico, uma sala come equipamentos para intubação das pacientes. Quando a paciente passa por esse procedimento ela é encaminhada para o box de emergência ou para um leito de unidade de terapia intensiva para receber os cuidados necessários.Após melhora e alta dessas unidades de atendimentos emergenciais, a paciente é encaminhada para a maternidade.No Hran existe um grupo exclusivo para realizar o procedimento deque é acionado diante de qualquer intercorrência e o atendimento é imediato.Na maternidade, as puérperas também estão separadas em suspeitas e confirmadas. Quando o exame apresentar resultado negativ para o novo, a paciente retorna para a Região de Saúde de origem.As pacientes que tiveram resultado positivo continuam sendo atendidas no ambulatório específico e, à medida que elas vão evoluindo, são encaminhadas para atendimento nas unidades básicas demais próximas de onde residem.