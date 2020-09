Cena de cinema: perseguição em Ceilândia dura 10 minutos e termina com três presos

(foto: Reprodução) avistado teria sido utilizado em um crime de homicídio recente, e deu ordem de parada. O motorista não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. Uma perseguição extensa pelas ruas de Ceilândia terminou com a prisão de três homens acusados de tráfico de drogas. A Polícia Militar desconfiou que um carroteria sido utilizado em um crime de homicídio recente, e deu ordem de parada. O motorista não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade.





O trio era composto de homens de 37, 29 e 19 anos. Dois deles se defenderam dizendo que pediram para o motorista parar e até o agrediram, o que teria feito o motorista perder o controle da direção.





Com eles, a polícia encontrou dois quilos de maconha e um quilo e meio de cocaína, no porta-malas do carro. O condutor confirmou a posse e disse que entregaria as drogas no Pôr do Sol. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (25/9). O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).