AGU tenta bloqueio de quase R$ 1 bilhão com contas de desmatadores da Amazônia

AGU já requereu a reparação ambiental de 95 mil hectares, quase R$ 2,2 bilhões expresso em pecúnia (foto: Carl de Souza/AFP)

Iniciativas são coordenadas pela Força-Tarefa em Defesa da Amazônia (foto: Divulgação/AGU)

A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou um bloco de 27cobrando R$ 893 milhões deda. A ofensiva jurídica exige a reparação porcausados em cerca de 35 mil hectares de floresta, segundo informou a pasta.Os municípios desmatados estão distribuídos nos Estados de: Alto Paraíso (RO), Ulianópolis (PA), Marabá (PA), Nova Maringá (MT), Lábrea (AM), Machadinho D´Oeste (RO), Nova Aripuanã (AM), Santa Cruz do Xingu (MT), Mucajaí (RR), São Feliz do Xingú (PA), Manicoré (AM), São Felix do Araguaia (MT), Peixoto de Azevedo (MT).Nas ações, a AGU pede adee valores de 23 réus e 41(pessoas correlatas ao crime). Segundo assessoria de comunicação da pasta, o objetivo doé assegurar que os investigados não tomem medidas para ocultar oEste é o terceiro lote de ações contra desmatadores ajuizado pela Advocacia-Geral da União no último ano. Nos outros dois, foram protocoladas 45 ações totalizando R$ 1,3 bilhões."Com isso, a Advocacia-Geral já requereu ade 95 mil hectares, quase R$ 2,2 bilhões expresso em pecúnia. Até o momento, a atuação da equipe de Procuradores Federais e Advogados da União já garantiu, na, o deferimento de pedidos de bloqueio que equivalem a R$ 571 milhões", informou a AGU.As iniciativas são coordenadas pela Força-Tarefa em Defesa da Amazônia, instituída pela AGU em setembro do ano passado para atuar em demandas judiciais específicas que tenham por objeto o exercício do poder de polícia, a reparação dos danos e a execução de créditos considerados prioritários relativos à Amazônia Legal.Além de acompanhar as ações contra os infratores, a equipe composta por membros da Procuradoria-Geral Federal (órgão da AGU que representa judicialmente autarquias como Ibama e ICMBio) e da Procuradoria-Geral da União também atua emde grandes, é responsável pelo diálogo com outros órgãos e entidades da administração pública que desenvolvam políticas públicas na Amazônia e por propor medidas para aumentar a efetividade das ações judiciais movidas em defesa do meio ambiente.