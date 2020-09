Doria: governo federal liberará R$ 80 mi em 1º aporte de recursos para Coronavac

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo federal fará o repasse inicial de R$ 80 milhões ao Instituto Butantan para o desenvolvimento e ampliação da produção da vacina Coronavac, contra o novo coronavírus, em parceria com farmacêutica chinesa Sinovac. No mês passado, o governo paulista oficializou a demanda de R$ 1,9 bilhão ao governo federal para o desenvolvimento da vacina. O valor anunciado nesta quarta, 23, corresponde, portanto, a pouco mais de 4% do total solicitado.



Doria recebeu a informação sobre o aporte de Jean Gorinchteyn enquanto concedia entrevista realizada rotineiramente no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Gorinchteyn se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.



"Aproveito para agradecer ao ministro Pazuello e toda sua equipe pela postura republicana, técnica e correta de enxergar a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac como uma das vacinas necessárias ao povo brasileiro. E por ter uma visão que não é vinculada a nenhuma questão partidária, política ou ideológica como deve ser", disse Doria.



O governo estadual tem também um programa de doações de empresas privadas que, até a última semana, havia arrecadado R$ 97 milhões destinados a multiplicar a produção da vacina. O projeto de expansão das fábricas do Instituto Butantan tem custo total orçado de R$ 160 milhões.



Segundo Doria, estudos realizados na China apontam que 94,7% de mais de 50 mil voluntários não tiveram sintoma adverso à vacina, que teve 98% de eficiência na imunização.