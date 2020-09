Elias Maluco é encontrado morto na prisão

Preso em 2002, Elias Maluco foi julgado em 2005 pela morte de Tim Lopes (foto: Michel Filho / Ag. o globo)



Elias Pereira da Silva, vulgo Elias Maluco, foi encontrado morto nesta terça-feira na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A morte do detento foi confirmada pelo Departamento Penitenciário (Depen).





Preso desde 2002, Elias cumpria pena por diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro e pela morte do jornalista Tim Lopes. Ele integrou a facção criminosa Comando Vermelho e era considerado líder do tráfico de drogas no complexo de favelas do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.





De acordo com o Depen, a Polícia Federal foi chamada para fazer a perícia no local.

Morte de Tim Lopes

O jornalista Tim Lopes, da TV Globo, foi assassinado em junho de 2002, quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk da favela Cruzeiro, no Rio.





O corpo de Tim Lopes foi carbonizado numa fogueira de pneus. Além de Elias, outras seis pessoas foram condenadas por participação no crime.