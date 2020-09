Com recorde de chuvas para o mês, Rio tem alagamentos e vias interditadas

Diversas vias da cidade estão interditadas e muitas apresentam bolsões d'água (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A cidade doregistrou nas últimas 24 horas um acumulado demaior do que a média histórica para todo mês de setembro. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a estação meteorológica do Alto da Boa Vista registrou 183,2mm de chuva até o fim da manhã. A média histórica para a estação é de 148,3mm.A chuva forte que cai no Rio desde a noite de segunda-feira provocaem vários pontos da cidade. Sirenes das favelas da Rocinha, da Formiga e do Sítio Pai João foram acionadas alertando para odeDiversasda cidade estãoe muitas apresentam bolsões d'água. Há alagamentos na região da Muzema, Vargem Grande e Jardim Maravilha. Três vias na zona sul da cidade estão interditadas.