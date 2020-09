São Paulo registra 937 mil casos confirmados e 33.984 óbitos pela covid-19

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou nesta segunda-feira que o Estado registrou 937.332 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 33.984 óbitos pela doença. De acordo com o secretário, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 47,7% no Estado e de 47% na região metropolitana da capital paulista.



Segundo dados do boletim estadual da covid-19, o Estado registrou entre domingo (20) e os últimos sete dias variação positiva dos casos confirmados de 17,8% e dos óbitos de 7,4%, em comparação com o mesmo período anterior. O aumento do número de mortes reverte a tendência de queda registrada nas últimas cinco semanas. Já as internações tiveram variação negativa de 2,7% no Estado. Na capital, houve alta de 19,9% nos casos confirmados na mesma comparação. Óbitos tiveram queda de 0,9% e as internações, de 6,8%.