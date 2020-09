Consórcio de imprensa apura mais 9.385 novos casos de covid e 172 mortes

O Brasil registrou desde as 20 horas da quinta-feira 9.385 novos casos de contaminação por covid-19, elevando o número total para 4.466.828. No mesmo período, foram relatadas 172 mortes, aumentando para 135.203 o total de óbitos em decorrência da doença.



Os dados são do levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL nas secretarias estaduais de Saúde.