Após tomar posse como ministro da Saúde na tarde desta quarta-feira, 16, Eduardo Pazuello foi nomeado efetivamente para o cargo em decreto presidencial, publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta noite. Pazuello foi confirmado titular da Saúde na última segunda-feira, 14, após quase quatro meses de interinidade no cargo. Ele passou a comandar a pasta depois da saída de Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo.