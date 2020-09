Gato entra em igreja durante culto e mergulha em piscina de batismo

BY

participação inusitada em um culto religioso no último domingo (13/9) levantou a preocupação de muitos fiéis. Um gatinho, aparentemente perdido, surge atrás do pastor e, após algumas idas e vindas, acaba pulando na piscina de batismo, onde fica nadando por uns instantes, sem conseguir sair. A celebração, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste, era transmitida ao vivo pelas redes sociais.





Pelas imagens, é possível ver que o pastor Daniel Leite não percebe a presença do gato. Após a pregação, integrantes da banda entram no palco e parecem olhar para tentar saber o que aconteceu com o felino.





Nos comentários das transmissões, sobraram perguntas sobre o paradeiro do‘gato batizado’:





Após o episódio, o pastor usou o perfil do Instagram para comentar o ocorrido: “Ontem estive pregando na Igreja do sudoeste e olhe o que aconteceu. Até os gatos estão querendo se batizar e alguns seres humanos ainda resistem”, brincou. Ao ser questionado por um seguidor sobre o estado de saúde do gatinho, o pastor respondeu: “Tiramos ele, alimentamos e ele está muito bem”.





O Correio entrou em contato com a igreja e com o pastor, mas não obteve retorno até a mais recente atualização desta reportagem.





