SP totaliza 909 mil casos de covid-19 e 33.253 mortes pela doença

Comorbidade aumenta em 5,5 vezes as chances de quadro grave de covid em criança

Comorbidade aumenta em 5,5 vezes as chances de quadro grave de covid em criança

Alagoas deixa histórico de piores resultados do País e supera metas do Ideb 2019

Alagoas deixa histórico de piores resultados do País e supera metas do Ideb 2019

Ministério da Saúde avalia distribuir 'kit covid' de graça no Farmácia Popular

Ministério da Saúde avalia distribuir 'kit covid' de graça no Farmácia Popular

Com 4,8 pontos, ensino médio de Goiás é primeiro lugar no Ideb

Com 4,8 pontos, ensino médio de Goiás é primeiro lugar no Ideb

Estado de São Paulo volta a liderar no fundamental público e melhora médio

Estado de São Paulo volta a liderar no fundamental público e melhora médio

Adolescente suspeita de matar amiga com tiro na cabeça se apresenta à polícia

Adolescente suspeita de matar amiga com tiro na cabeça se apresenta à polícia