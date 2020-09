Mulher é esfaqueada e morta pelo ex-companheiro dentro de hospital

(foto: Correio Braziliense/Reprodução ) A mulher esfaqueada pelo ex-companheiro na tarde desta segunda-feira (14/9) foi assassinada dentro da sala de um pediatra, no Hospital São Francisco, em Ceilândia, durante a consulta da filha do casal, de 4 anos. A informação foi confirmada por uma funcionária da unidade de saúde, que preferiu não se identificar.





Shirley Rúbia, de 35 anos, agendou uma consulta com o pediatra do hospital. O ex-companheiro, no entanto, entrou com ela na sala do médico. Segundo fontes informaram ao Correio, no momento em que a criança estava na maca para ser examinada, o suspeito atingiu a vítima com facadas.





A equipe médica da unidade encaminhou Shirley ao centro cirúrgico, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O Correio apurou que a área de pediatria está isolada.





Após o crime, o homem fugiu e foi até a casa onde mora com os pais, em Samambaia, e se matou. O Correio apurou que o casal estava separado há três meses. A Polícia Civil investiga o caso.