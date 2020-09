Mulher admite que arrancou testículo de homem com mordida: 'Ponto fraco'

No vídeo, a mulher nega que os dois estivessem se relacionando (foto: Reprodução) mulher procurada pela polícia após ser acusada de arrancar, com uma mordida, o testículo de um homem, no Piauí, gravou um vídeo (assista abaixo) no qual admite a agressão, mas justifica-se dizendo que agiu em legítima defesa. Ela é esperada para comparecer à polícia e prestar depoimento nesta semana. Umaprocurada pela polícia após ser acusada de arrancar, com uma mordida, o testículo de um homem, no Piauí, gravou um vídeo (assista abaixo) no qual admite a agressão, mas justifica-se dizendo que agiu em legítima defesa. Ela é esperada para comparecer à polícia e prestar depoimento nesta semana.









No vídeo, a mulher nega que os dois estivessem se relacionando. Ela diz ainda que faria um programa sexual e a vítima ficaria com parte do pagamento. No entanto, o homem passou a ficar agressivo e a atacá-la.





"Ele subiu nu em cima da cama, não deixou nem o cara se despir, dizendo que agora era ele. Aí, ele pegou e começou a me agredir. O rapaz puxando ele pra tirar ele de cima de mim e ele puxando meu cabelo", conta ela. "Como ele já tava nu, em cima da cama, eu peguei e fui, na hora que meu cabelo esticou assim, eu fui até embaixo, no saco dele, e mordi. Porque mulher não tem força pra homem, entendeu? E fui lá no ponto fraco dele mesmo. Mordi", completa.





O homem, por sua vez, diz que a mulher agiu sem motivo e que ele "não merecia" o que lhe aconteceu. Após ter o testículo arrancado dessa forma, ele foi levado para o Hospital Estadual de União, cidade próxima a Miguel Alves, e recebeu alta no mesmo dia.