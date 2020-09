Governo de SP faz audiência pública para concessão do complexo do Ibirapuera

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (10) que será realizada uma audiência pública no próximo dia 21, a partir das 15h, para dar andamento ao processo de concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), localizado na zona sul de São Paulo. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento será online e transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.



Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o Projeto de Lei 91/2019 estabelece que o Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães possa ser concessionado à iniciativa privada pelo período de 35 anos, com investimento mínimo de R$ 220 milhões para obras de modernização do espaço. A previsão é que o edital seja publicado até dezembro deste ano.



Além de ganhar um espaço moderno para eventos esportivos e de todos os segmentos, o Estado de São Paulo deixará de arcar com um déficit anual de aproximadamente R$ 15 milhões.



"Com as obras e o investimento do novo concessionário, teremos mais eventos, portanto, mais geração de emprego, renda, além de condições estruturais adequadas, remodelando o complexo construído na década de 1950", disse o Secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira.



O Conjunto Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães tem uma área total de 105 mil metros quadrados. É composto por cinco áreas distintas: ginásio do Ibirapuera, estádio Ícaro de Castro Mello; Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo; Palácio do Judô e quadras de tênis e prédios de administração.