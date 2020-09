Lotofácil da Independência poderá pagar até R$ 120 milhões neste sábado

Apostas da Lotofácil podem ser feitas até 19h deste sábado (12) (foto: Arquivo/Agência Brasil)

Lotofácil da Independência poderá pagar um prêmio de aproximadamente R$ 120 milhões ao seu vencrdor. As apostas podem ser feitas pelas casas lotéricas Com sorteio marcado para o próximo sábado (12), a tradicionalda Independência poderá pagar umde aproximadamente R$ 120 milhões ao seu vencrdor. As apostas podem ser feitas pelas casas lotéricas ou pela Internet até às 19h do dia do sorteio.









O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50 nas casas lotéricas. Pela Internet, os interessados devem gastar no mínimo R$ 30, que podem ser distribuídos em doze apostas da Lotofácil ou também com outros concursos da Caixa Econômica Federal.





Segundo a Caixa, se uma única pessoa ganhar o prêmio da Lotofácil da Independência e aplicar na poupança o valor mensal em rendimentos é de cerca de R$ 156 mil.





15 vezes mais fácil que a Mega-Sena





O professor Diego Marques, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB), explica que acertar os números no cartão da Lotofácil pode ser até 15 vezes mais fácil que acertar as seis dezenas da Mega-Sena.





“A chance de acertar os 15 números é de 1 para aproximadamente 3 milhões. Mais exatamente 3.268.760. No caso da Mega-Sena temos duas 'pioras'. A primeira é que o espaço de números possíveis é maior (60) e a nossa escolha é menor (apenas 6). Assim, a chance de acertar as seis dezenas na Mega-Sena é de aproximadamente um para 50 milhões. Concluímos então que a chance de ganhar na Lotofácil é mais de 15 vezes maior do que a chance de ganhar na Mega-Sena.”