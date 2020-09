Austríaco bate próprio recorde de tempo dentro de cabine com gelo

O austríaco Josef Koeberl bateu o próprio recorde de tempo ao permanecer por pouco mais de 2 horas e 30 minutos em pé dentro de uma cabine cheia de cubos de gelo. Vestido apenas com uma sunga, ele passou 22 minutos a mais dentro do box em relação ao desafio do ano passado.



Dentro de uma caixa de vidro feita sob medida, Koeberl foi rodeado por mais de 200 quilos de gelo, o que fez com que ele ficasse encoberto até os ombros.



Foram duas horas, 30 minutos e 57 segundos de permanência nessas condições.



Para combater a dor causada pelas baixas temperaturas, o austríaco disse que estava tentando se concentrar nas emoções positivas. "Estou lutando contra a dor visualizando e recorrendo a emoções positivas, para que possa amortecer essa onda de dor", disse. "Assim eu posso suportar."



Uma pequena multidão de pessoas assistiu a Koeberl bater o próprio recorde de 2019, quando ficou 2 horas e oito minutos e 47 segundos na cabine, na praça da cidade de Melk, na Baixa Áustria. Depois de ser retirado da caixa de gelo por ajudantes, ele disse que o sol estava "ótimo" em suas costas e aproveitou para tomar um sorvete.



Koeberl planeja bater o próprio recorde mais uma vez no próximo ano, em Los Angeles. A equipe dele afirmou que o recorde pessoal do austríaco também é o atual recorde mundial quando se trata de expor o corpo ao gelo pelo maior tempo possível.