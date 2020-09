'Indígenas precisam de renda própria e não viver de esmola do Estado', diz Mourão

Para Mourão, indígenas querem ter acesso à modernidade e não ficar refém das esmolas do poder público (foto: Adnilton Farias/VPR)

NoRetomada Verde, promovido pelo Estadão, oda República, Hamilton, disse que osprecisam dee não podem viver "de" do Estado. A fala do vice-presidente está em sintonia com o a do mandatário Jair Bolsonaro. Os dois são defensores dadasindígenas porque, segundo eles, os indígenas querem tere não ficar refém das esmolas do poder público.Em sua fala, mediada pela colunista Eliane Cantanhêde, Mourão tambémasdo governo na áreaem relação àse aoda. "Nós entramos tarde no combate ao desmatamento", disse, reiterando que o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que preside, tem agido para mudar a imagem da política ambiental do governo no exterior, alvo de críticas.