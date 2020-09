Ex-investigador da Polícia Civil de SP é encontrado esfaqueado na Cracolândia

Um ex-investigador da Polícia Civil foi encontrado esfaqueado na Alameda Cleveland, na Cracolândia, no centro da capital paulista, na noite desta quinta-feira, 3. A vítima foi identificada como Fernando de Paiva Assef, de 45 anos.



Policiais civis receberam uma denúncia de que um ex-agente havia sido sequestrado e estava em uma barraca na região. Equipes iniciaram buscas e localizaram o homem com ferimentos causados por uma faca. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na região central da cidade, onde permanece internado.



Em nota, a Secretaria do Estado de São Paulo (SSP) disse que três homens, suspeitos de envolvimento no crime, foram detidos e liberados após prestarem depoimento. "Três homens, de 29, 32 e 36 anos, foram detidos no local dos fatos e encaminhados à delegacia para prestar depoimento. Com um deles, os policiais apreenderam um pen drive e um cartão de memória", afirma o texto.



Ainda de acordo com a SSP, o ex-investigador respondeu a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sendo exonerado da Polícia Civil "por não atender aos itens 2 e 8 do artigo 7º da Lei Complementar (LC) Nº 1.151/ 2011", que dispõe sobre a reestruturação das carreiras de policiais civis. O desligamento foi publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de janeiro.



A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 2º DP (Bom Retiro) e encaminhada ao 77º DP (Santa Cecília), que investiga todas as circunstâncias relacionadas aos fatos.