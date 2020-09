Cervejaria oferece degustação virtual; veja como funciona

Cervejeiros podem experimentar a bebida com dicas dos produtores (foto: Hippox)



Para os brasileiros amantes de cerveja artesanal, uma boa notícia: agora é possível fazer uma degustação guiada da bebida sem sair de casa. A novidade promete mexer com todos os sentidos do consumidor, por meio de vídeos que narram aromas, sabores, texturas e ingredientes da bebida.











A empresa disponibilizou os principais rótulos para a degustação guiada:





- Cristal: cerveja pilsen

- Golden Ale: combinação de canela e frutas vermelhas

- IPA: com suco de maracujá na receita

- Witbier: cerveja de trigo com laranja e semente de coentro.



Como é uma degustação guiada, o consumidor pode beber a cerveja enquanto vê o produto audiovisual para ter uma experiência mais completa.









Além disso, os vídeos estão em 360º, o que permite o uso de óculos de realidade virtual. "No vídeo, o degustador pode se reposicionar o tempo todo tendo acesso a novos ângulos e posições com visão 360 graus, dirigindo o olhar do usuário para conexões imediatas com os elementos das animações, suas cores e a crescente de trilha sonora", conta Natalia Menezes, gerente de marketing da marca.