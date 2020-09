Mega-Sena acumulada: veja o que dá para fazer com R$ 82 milhões

O sorteio do prêmio será realizado às 20h desta quarta-feira (2) (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Mega-Sena estimado para o O prêmio daestimado para o sorteio desta quarta-feira (2), às 20h , é de R$ 82 milhões. É dinheiro que não acaba mais. Ou melhor, pode acabar sim, dependendo de como for gasto ou investido.









No imaginário popular, há todo tipo de fórmula para fazer uma aposta com mais chances de acerto: apostar nos números que mais saíram ou nos que menos saíram, não assinalar números sequenciais ou parte da mesma dezena.





Com R$ 82 milhões dá para comprar muita coisa. O Estado de Minas listou alguns exemplos de negócios e compras possíveis nesse valor. Confira:





Rendimento de R$ 310 mil por mês na poupança

Se quem ganhar o prêmio total optar por não mexer no dinheiro imediatamente, só de rendimento em uma caderneta de poupança – anual nominal – o ganho aproximado será de R$ 3.731.000 no primeiro ano, visto que o rendimento anual é de 4,55%. No mês, o rendimento será de cerca de R$ 310.916 (0,37%).





Quase 300 apartamentos no Buritis, em BH

Segundo a simulação feita pela reportagem, um apartamento de 70 metros quadrados - com três quartos, dois banheiros, sala, cozinha, área de serviço e com direito a uma vaga de garagem – no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, está avaliado em R$ 280 mil, conforme o preço de mercado na capital mineira.

Com o prêmio do sorteio, o vencedor poderia comprar até 292 apartamentos com valor aproximado da média dos imóveis do mesmo bairro.





Mais de 167 mil cestas básicas





O preço médio da cesta básica chegou a R$ 490,15 em Belo Horizonte, segundo a última pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com R$ 82 milhões, dá para comprar 167.295 cestas básicas, o que daria para alimentar por um ano cerca de 14 mil famílias.

Mais de 1.850 carros populares

Ainda com o valor total da premiação, o vencedor poderia comprar 1.863 carros populares no valor médio de R$ 44.000, preço de um Fiat Uno, por exemplo.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz