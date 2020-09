Fumaça de queimada encobre a cidade de Cuiabá

Com temperaturas passando de 40°C, Cuiabá ficou encoberta na segunda-feira, 31, por uma nuvem tênue de fumaça, enquanto a umidade do ar ficou abaixo de 15%, nível considerado de emergência para casos de saúde respiratória. Segundo observadores locais, a fumaça vem das queimadas que atingem regiões próximas, como a Chapada dos Guimarães.



Informações iniciais indicam que o fogo pode ter destruído pelo menos 2 mil hectares da área de preservação ambiental (APA) estadual.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.