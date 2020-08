'A maior do Brasil': polícia de MS intercepta caminhão com 33 toneladas de maconha

Carga foi estimada em pouco mais de R$ 50 milhões no Mato Grosso (foto: Divulgação)

Dois homens, um de 45 anos e outro de 25, foram presos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com 33 toneladas de maconha num caminhão bitrem na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Nas redes sociais, o órgão anunciou a apreensão como a "maior do Brasil".

A apreensão das drogas ocorreu na rodovia estadual MS-166, quando o DOF fazia patrulhamento numa estrada vicinal. Ao ser abordado pelos militares, o motorista do caminhão tentou manobrar o veículo e fugiu. Ele ainda não foi localizado.





A carga foi estimada em pouco mais de R$ 50 milhões. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Recentemente, o DOF divulgou um boletim sobre as apreensões de drogas feitas em todo o território nacional. Segundo o órgão, só neste ano já foram apreendidas 180.476,696 toneladas de maconha – 146,29% a mais que o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas 73.277,587 toneladas. Em todo o ano de 2019, foram apreendidas 106.772,972 toneladas.





O ministro de Justiça e Segurança Pública do Brasil, André Mendonça, até exaltou numa rede social a operação do DOF nas fronteiras: Parabenizo os policiais e a Secretaria de Seg Pública do Mato Grosso do Sul pela apreensão recorde de 33 ton de maconha. O Programa Vigia do Ministério da Justiça seguirá dando todas as condições para que as forças de segurança possam combater o crime organizado nas fronteiras! Bandeira do Brasil"