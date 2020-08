Homem tira camisa para esquentar cachorro tremendo de frio em terminal

Banho de solidariedade: Felipe Paulino tirou a camisa para vestir no cãozinho com frio (foto: Reprodução/Redes Sociais) carinho comoveu os passageiros que circulavam pelo Terminal Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Com a baixa temperatura que fazia na capital paulista, no último sábado (22/8), um homem tirou a camisa para agasalhar um cachorro que tremia de frio sob o guichê da bilheteria. Uma cena decomoveu os passageiros que circulavam peloJabaquara, na Zona Sul de. Com aque fazia na capital paulista, no último sábado (22/8), um homem tirou apara agasalhar umque tremia desob o guichê da bilheteria.





Os irmãos Fernando Gabriel, 30 anos, e Felipe Paulino, 33 anos, tinham acabado de chegar do Guarujá, no litoral paulista, quando desceram no terminal. Os dois compraram novos bilhetes e estavam prestes a embarcar num ônibus com destino à Rua 25 de março, quando se depararam com o cãozinho tremendo de frio. Naquele dia, os termômetros marcavam 8,2ºC, a temperatura mais baixa do ano.





12:49 - 27/08/2020 Assassinatos de negros crescem 11,5% na década; mortes de não negros caem 12,9% Autor do vídeo que registra a cena, Fernando contou como eles encontraram o cachorrinho. "Eu peguei meu bilhete e comentei com meu irmão que o cachorro estava tremendo de frio e segui. Quando olho para trás vejo meu irmão de frente para o cachorro e pensei que ele iria aprontar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Meu irmão colocou a mochila no chão, tirou a jaqueta e a camiseta que ele mais gostava e vestiu o cachorro com ela", disse Fernando ao G1.





Ele relatou ainda que o gesto é comum para os dois irmãos, que foram criados com animais de estimação e tiveram, como exemplo de solidariedade, os pais que ajudavam animais abandonados.





"Foi uma coisa simples, não imaginava ter tanta repercussão, não custou nada. Eu tenho um cachorro e meu irmão também. Sempre crescemos com animal de estimação. Foi compaixão mesmo, meu irmão se colocou na situação do cachorro. A gente cresceu vendo a nossa mãe ajudando moradores de rua, animais de rua também".





Nas redes sociais, Felipe escreveu: "(...) a camiseta q era uniforme ...q mais gostava ......mas ficou melhor nele ...Não espere ter tudo p estender a mão. Ajude com o que vc tem .. vejo q muitos não ajudam por vergonha ou por se importar com o que vão falar. Eu sei que vc já teve o impulso de ajudar .. Mas na HR travou e pensou q alguém vai falar .......e depois ficou arrependido ... Vai e n ligue pro que irão falar ....só vai falar quem está fazendo menos que vc ... Obrigado a todos os comentários e compartilhamento ... Não tem como mudar o mundo ..mas até onde sua mão alcança tem sim".