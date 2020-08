Mulher de 39 anos pode ter se infectado duas vezes pelo coronavírus no Rio

Uma mulher de 39 anos que mora em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, é suspeita de ter contraído covid-19 duas vezes. A reinfecção é uma situação ainda em estudo, tem raros relatos na literatura médica e contraria a hipótese de que cada pessoa só se contamina uma vez pelo coronavírus.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, a paciente teria se infectado em maio e novamente neste mês de agosto. Ela trabalha no Rio de Janeiro e em Angra dos Reis. O caso está sendo investigado nas esferas municipal, estadual e federal.



Em nota, a secretaria de Saúde afirma que "por ser uma doença nova, ainda está sendo estudada pelos especialistas a possibilidade de reinfecção por covid, assim como pode acontecer com outras viroses. Contudo, notificações de casos de reinfecção são incomuns".