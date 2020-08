SP tem 756 mil casos confirmados da covid-19 e de 28.505 mortes pela doença

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou até o momento 756.480 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 28.505 mortes pela covid-19.



Segundo Gorinchteyn, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 53,7% no Estado de São Paulo e de 55,6% na capital.



O Estado registrou no domingo, 23, uma redução de 24,5% no número de casos confirmados, de 7,1% de óbitos e de 10,6% das internações nos últimos sete dias em relação ao período anterior.



Na capital a queda é ainda mais acentuada: houve diminuição de 47% no número de casos confirmados, de 17,4% em óbitos e de 11,5% em internações para o mesmo comparativo.