Covid: Moderna negocia contrato para fornecer 80 milhões de doses de vacina à UE

A companhia de biotecnologia americana Moderna anunciou "discussões avançadas" com a Comissão Europeia para fornecer à União Europeia 80 milhões de doses de sua vacina para a covid-19, caso esta se mostre eficaz. Os países do bloco teriam ainda a opção de comprar 80 milhões de doses adicionais, totalizando portanto 160 milhões de doses nesse caso.



A Moderna lembra que a fase 3 de ensaios clínicos de sua candidata, que usa RNA mensageiro, começou em 27 de julho, com cerca de 30 mil participantes, e deve ser concluída em setembro. Enquanto isso, a empresa tem atuado para garantir escala global de produção, a fim de entregar aproximadamente 500 milhões de doses da vacina por ano e potencialmente até 1 bilhão de doses por ano a partir de 2021, afirma a empresa em comunicado. Na Europa, a empresa já trabalha com parceiros na Suíça e na Espanha para a fabricação.