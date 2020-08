Estado do Rio já tem 15.292 mortes por covid-19 e 210.948 casos confirmados

O Estado do Rio de Janeiro registrou 25 novas mortes e 484 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado neste domingo (23) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora o Estado tem um total de 15.292 óbitos e 210.948 casos da doença.



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital fluminense (9.231), São Gonçalo (638), Duque de Caxias (632), Nova Iguaçu (495), São João de Meriti (367), Niterói (347), Campos dos Goytacazes (280), Belford Roxo (246), Itaboraí (187) e Magé (183).



As cidades com mais casos são o Rio de Janeiro (86.767), Niterói (10.432), São Gonçalo (10.404), Duque de Caxias (7.698), Belford Roxo (6.819), Macaé (6.775), Nova Iguaçu (5.103), Volta Redonda (5.040), Angra dos Reis (4.599) e Campos dos Goytacazes (4.103).