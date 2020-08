Neve muda a paisagem do Sul do Brasil nesta quinta-feira

Neve acumula em São Francisco de Paula (foto: Twitter/Reprodução) massa de ar polar que avança pelo Sul do Brasil, várias cidades gaúchas e catarinenses registraram neve na noite desta quinta-feira (20). O fenômeno foi presenciado em cidades como São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul e em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Em razão daque avança pelo, várias cidades gaúchas e catarinenses registraramna noite desta quinta-feira (20). O fenômeno foiem cidades como São Francisco de Paula, noe em Bom Jardim da Serra, em









O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) havia informado, nessa segunda-feira (17), que geadas generalizadas poderiam acontecer na madrugada desta quinta no Sul e fronteira oeste do Rio Grande do Sul.





“Com a presença da intensa massa de ar frio, há previsão de geada ao amanhecer do dia 21 no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. No dia 22, as geadas poderão ocorrer de forma mais generalizada no oeste dos estados da Região Sul e também no sul do Mato Grosso do Sul e Sudoeste de São Paulo”, divulgou o Inmet.





Internautas aproveitaram para registrar o fenônemo na noite desta quinta e divulgaram nas redes sociais. Confira abaixo: