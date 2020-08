Funcionário da Funai vai receber R$ 77,7 mil por curso de pós-graduação

A Funai ainda prevê gastos de R$ 37, 5 mil com bancas de professores, de R$ 12 mil com orientadores temáticos e outros R$ 6,5 mil com professores palestrantes (foto: Funai/Divulgação ) Fundação Nacional do Índio (Funai) abriu um processo interno para contratar um curso de pós-graduação em antropologia que vai custar R$ 236 mil. A maior parte do pagamento será destinada ao pastor e ex-missionário evangélico Ricardo Lopes Dias, que ocupa desde fevereiro o cargo de coordenador-geral de Índios Isolados.



De acordo com o jornal, pelo trabalho, além do salário que já recebe pela função que exerce, Ricardo vai embolsar R$ 77,7 mil.





Ricardo é ligado à um movimento missionário que atua nas aldeias desde os anos 1960. Além dele, o especialista em antropologia Cláudio Eduardo Badaró será um dos coordenadores e professores do curso. Do total de R$ 235,95 mil reservados para as aulas, mais da metade – R$ 120,450 mil – será pago aos coordenadores.





Badaró é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) por atuar em processos que buscavam demarcar terras indígenas em Mato Grosso.





A Funai ainda prevê gastos de R$ 37, 5 mil com bancas de professores, de R$ 12 mil com orientadores temáticos e outros R$ 6,5 mil com professores palestrantes.



