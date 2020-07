Presidente da Funai foi contaminado pelo novo coronavírus

AM

Marcelo Xavier testou positivo para o novo coronavírus (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, testou positivo para o novo coronavírus. O exame foi feito na tarde da última terça-feira (8) e o resultado enviado para Funai nesta quarta-feira (9). Xavier está isolado desde o ínicio da semana. testou positivo para oO exame foi feito na tarde da última terça-feira (8) e o resultado enviado para Funai nesta quarta-feira (9). Xavier está isolado desde o ínicio da semana.

13:41 - 08/07/2020 Após vetos, Barroso determina que governo contenha covid-19 entre indígenas Nas próximas horas será enviado um comunicado aos funcionários da fundação, informando sobre a doença do dirigente. A Funai recomenda "a todos que tiveram contato com o presidente nos últimos dias que monitorem o seu estado de saúde e comuniquem imediatamente à presidência o surgimento de eventuais sintomas”.





De acordo com a instituição, ele está fazendo uso de azitromicina e hidroxicloroquina, sob orientação médica. Esse método não tem comprovação científica.

Há 11 dias, em 27 de junho, Xavier participou de uma cerimônia com lideranças indígenas em São José, Santa Catarina, para marcar o início de distribuição de cestas básicas na região durante a pandemia. Imagens feitas no local mostram que, na ocasião, Xavier não usou máscara facial na hora do seu discurso.

Apesar disso, em outros momentos do evento é possível ver que o presidente da Funai permaneceu com a máscara.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa