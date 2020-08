Mourão chama DiCaprio para visitar Amazônia e diz ter 'angústia' por resultados

(foto: Divulgação)

Ao rebater críticas, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, convidou oLeonardo DiCaprio, nesta quarta-feira, 19, a conhecer "como as coisas funcionam na Amazônia". Mourão disse que as queimadas da região amazônica só ocorrem em "área humanizada", e não na floresta.Ele também afirmou queresultados na área da preservação ambiental é a sua "maior angústia". "Gostaria de convidar nosso maiscrítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo a São Gabriel da Cachoeira, nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície e aímelhor como funcionam as coisas nesta imensa região", afirmou Mourão em evento sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).DiCaprio disse na terça-feira, 18, em uma rede social , que o presidente Jair Bolsonaro "duvidou publicamente da gravidade" dosna região e que há "preocupação crescente de que o desmatamento em andamento não esteja recebendo atenção".Nesta quarta, o vice-presidente também afirmou que a sua "maior angústia" é a cobrança interna e externa por resultados do governo na área daambiental. "Óbvio que nós seremos julgados por nossos resultados e não por nossas intenções. E essa é a minha maior angústia o tempo todo. Nós temos que apresentar resultado. E os resultados estão centrados nos eixos de preservação, proteção e desenvolvimento."Para Mourão, há "muita desinformação sobre a Amazônia". "Uma primeira coisa que tem que ficar clara: onde ocorre queimada na Amazônia é naquela área humanizada. A floresta não está. No entanto, a imagem que é passada para o resto do Brasil e para a comunidade internacional é que tem fogo na floresta. Não adianta você mostrar oda Nasa, o mapa do Inpe, que a turma não aceita o dado", disse o vice.