Menina de 4 anos é esquecida pela avó dentro de carro de aplicativo

Caso ocorreu em João Pessoa, Paraíba (foto: Reprodução/TV Cabo Branco)

Umade quatro anos foidentro de umde transporte por aplicativo, em, capital da Paraíba. O motorista só percebeu a presença da criança no banco de trás do automóvel quando chegou em casa e foi retirar os objetos dele de dentro do carro, após as corridas realizadas na noite do sábado (15/8).

Quando o motorista encontrou a criança, ela estava dormindo. Segundo a, que estava com a menina, ela já faz viagens com ele há algum tempo e quando percebeu a ausência da neta, ligou para pegá-la. Na ocasião, a mulher desceu do carro com outras crianças e pensou que a neta já havia desembarcado.

O desencontro ocorreu por uma sucessão de equívocos. Com várias crianças, a avó desembarcou no bairro Gervásio Maia e, sem ver a menina, perguntou a um familiar por ela. Foi informada que ela já havia descido e, por isso, todos entraram na residência, concluindo a viagem. Foi somente ao checar no quarto da neta que a família percebeu o sumiço.

A tensão familiar só foi interrompida quando a avó da menina ligou novamente para o motorista de aplicativo Alex Lins, já conhecido da família. A essa altura, já acordada, a menina tinha jantado e estava aguardando o desfecho. "Esperei ela (a avó) ligar para dizer que estava tudo tranquilo e fui lá levar", contou ao portal