Modelo trans é agredida dentro do próprio apartamento; veja vídeo

Com a mandíbula, nariz e dentes quebrados, Alice mostrou seu apartamento ensanguentado. Aos prantos, ela alega nas imagens que não tem dinheiro para nada e precisa de ajuda financeira. “Ele veio, me bateu, tentou me esfaquear. Eu implorei para que ele não me matasse”, afirmou Alice.





“Ele levou meu único dinheiro. Agora não tenho dinheiro para nada. Ele ainda me ameaçou dizendo que não era para eu ficar no Rio. Se ficasse, ele disse que ia me matar de verdade”, contou.





Violência

Apenas no primeiro semestre de 2020, 89 pessoas transgêneros foram assassinadas no Brasil. A quantidade supera em 39% a registrada no mesmo período no ano de 2019. Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).





De acordo com a instituição, o número mostra a omissão das autoridades governamentais. "Os dados não refletem exatamente a realidade da violência transfóbica em nosso país, uma vez que nossa metodologia de trabalho possui limitações de capturar apenas aquilo que de alguma maneira se torna visível. É provável que os números reais sejam bem superiores”, explica em nota.





Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria (87,3%) dos entrevistados apontou como uma de suas principais necessidades a conquista de um emprego capaz de garantir seu próprio sustento. 58,6% declararam pertencer ao grupo de risco de COVID-19 e 94,8% que sofreram algum tipo de violência motivada por discriminação devido a sua identidade de gênero.





O estudo também aponta que cerca de 60% da população trans não conseguiu receber o Auxílio Emergencial concedido pelo governo federal.



Nas redes sociais, o caso de Alice foi compartilhado por internautas. A vaquinha feita por ela chega R$ 51.854,72 até o início da tarde desta terça-feira (18). Vários famosos fizeram postagens repercutindo o caso.

