Homem compra celular pela internet, mas recebe caixa com uma mandioca

O pedido do aparelho havia sido feito em 6 de agosto pela internet (foto: Reprodução/ Vídeo) smartphone que havia comprado pela internet no intuito de presentear sua esposa. Ao abrir a caixa do aparelho, a mulher descobriu que tinha recebido uma mandioca no lugar do celular e de seus acessórios. O trabalhador autônomo Renato César Romualdo de Menezes teve uma péssima surpresa depois de receber oque havia comprado pelano intuito de presentear sua esposa. Ao abrir a caixa do aparelho, a mulher descobriu que tinha recebido umano lugar do celular e de seus acessórios.





Comprei um celular na Casas Bahia e recebi um aipim ou mandioca! E agora @CasasBahia como faz? pic.twitter.com/mHnkT4OfLA %u2014 Renato Menezes (@renatomenezes89) August 15, 2020

“A portaria ligou avisando que chegou o celular, a gente foi lá buscar. Ela ficou feliz da vida, toda empolgada, pois estava esperando há vários dias, e aí, quando chegamos em casa, a gente se deparou com uma surpresa. A gente foi abrir, ela achou estranho, tinha algumas coisas abertas. Quando fomos abrir, a gente se depara com uma mandioca”, relatou.





“Pode parecer uma brincadeira, mas é coisa séria. Ela ficou sem celular”, completou.

Segundo Renato, a compra do iPhone foi confirmada, em 6 de agosto, no site da loja. Ainda de acordo com ele, quando o aparelho chegou, parecia que a nota fiscal havia sido arrancada da caixa.





O fato ganhou visibilidade na manhã desta terça-feira (18), quando o trabalhador enviou o vídeo, que teve pouca repercussão na rede, para a TV Globo.





A rede Casas Bahia, onde a compra foi feita, entrou em contato com o consumidor e afirmou que estão apurando o que aconteceu durante a entrega. Além disso, a empresa se comprometeu a fazer a entrega do aparelho correto.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa