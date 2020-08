Senado pauta para a terça, 18, projeto de Bolsonaro que altera CNH

A pedido do governo Jair Bolsonaro, o Senado pautou para esta terça-feira, 18, a votação do projeto que altera o Código de Trânsito. A proposta, aprovada pela Câmara em junho, aumenta de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas profissionais, com idade inferior a 50 anos.



O relator do projeto no Senado será o líder do PP na Casa, Ciro Nogueira (PI), um dos caciques do Centrão que se aproximou de Bolsonaro.



O projeto da CNH é considerado prioritário pelo presidente da República, que fez um apelo para os senadores aprovarem a proposta no meio da votação de medidas emergenciais contra a covid-19.