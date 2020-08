Brasil registra domingo com mais mortes por COVID-19 em agosto e chega a 107.582 óbitos

País perdeu 25,8 pessoas pela a cada hora entre o boletim desse sábado e o deste domingo. (foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Mais 620 pessoas morreram no Brasil nas últimas 24 horas em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Esse dado é o maior de um domingo em todo o mês de agosto. Portanto, o país alcançou a marca de 107.582 vidas perdidas pela COVID-19 – segunda maior quantidade do mundo.

Para efeito de comparação, o país perdeu 25,8 pessoas pela a cada hora entre o boletim desse sábado e o deste domingo.

Os dados são do boletim do Ministério da Saúde divulgado na noite deste domingo (16). traz, ainda, um salto de 23.101 casos confirmados da COVID-19 no país. O total é de 3.340.197.

Com isso, 3,2% dos infectados no Brasil não superam os sintomas da doença (taxa de letalidade). Já a mortalidade por 100 mil habitantes chegou a 51,3.

Quanto aos estados, São Paulo sozinho tem mais mortes que três das cinco regiões do Brasil: são 26.852 óbitos, mais que o total do Norte, Sul e Centro-Oeste.

Em Minas Gerais, o Ministério da Saúde soma 174.402 casos e 4.132 mortes. É a menor mortalidade por 100 mil pessoas entre todos os estados do Brasil.