SP já tem mais de 697 mil casos confirmados de covid-19; mortes chegam a 26.780

O Estado de São Paulo já tem mais de 697 mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com balanço divulgado neste sábado, 15, pela Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo tem 697.530 casos confirmados. O total de mortes chega a 26.780.



As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 55,9% na Grande São Paulo e 57,5% no Estado.



O número de pacientes internados é de 12.758, sendo 7.305 em enfermaria e 5.453 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 deste sábado.



Atualmente, dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 643 cidades, sendo 503 com um ou mais óbitos.



Entre as vítimas fatais estão 15.459 homens e 11.321 mulheres.



Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,5% das mortes.