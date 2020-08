Estudante esquece carregador portátil no carro e aparelho explode

O banco do passageiro foi completamente danificado (foto: Arquivo pessoal )

Às vezes os cuidados na hora de manusear aparelhos eletrônicos são esquecidos. Rotina corrida, preocupações diárias e pressa podem ocasionar acidentes com esses produtos, como ocorreu com Diogo Mendonça, 29 anos. O universitário esqueceu um carregador portátil dentro do carro e a exposição excessiva ao sol fez o dispositivo explodir.

O incidente aconteceu na última terça-feira (11/8), quando Diogo deixou seu automóvel em um estacionamento ao ir para o estágio em um hospital particular em Taguatinga. “Eu estava com pressa, deixei o carregador em cima do banco do passageiro e fui para hospital por volta das 8h. Durante o intervalo de almoço, retornei ao veículo, que estava fechado e todo queimado por dentro”, conta o estudante





Segundo ele, o carregador estourou e o fogo gerado pela explosão queimou completamente o assento. Além do banco, do teto e do painel escurecido, alguns pertences como fios, jaleco e enfeites também foram danificados.