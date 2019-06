VÍDEO: carro pega fogo e explode dentro de garagem no Rio de Janeiro

(foto: Reprodução/Internet)

Um carro pegou fogo e explodiu dentro de uma garagem em um condomínio na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro Maracanã. O acidente ocorreu no domingo à tarde (9/6) e assustou os moradores e vizinhos do prédio. Ninguém se feriu.





Nas filmagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a apreensão de alguns moradores vizinhos, que tentam se afastar do veículo. Em certo momento, o carro explode e as pessoas que passavam no local correm assustadas.





De acordo com a Secretaria de Ordem Pública da prefeitura do Rio de Janeiro, os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. O trânsito, porém, não foi afetado e apenas uma via foi parcialmente fechada.





Veja vídeo da confusão: