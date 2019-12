Carro com botijão de gás no porta-malas explode em posto de gasolina

Ummovido a Gás Natural Veicular () explodiu enquanto era abastecido em um posto no município de Assu, no interior do, em frente à BR-304. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (25/12), por volta das 21h, e não deixou feridos.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou a explosão. As imagens mostram que o motorista levava um botijão de gás de cozinha no porta-malas, ao lado do cilindro de GNV. É possível ver que ele verifica o botijão antes de fechar o compartimento e, em seguida, se afasta, indo em direção à parte dianteira do Prisma cor de prata.





Segundos depois, o porta-malas explode, fazendo com que a câmera se mexa e passe a filmar outra parte do posto. Filmagens amadoras feitas depois da explosão mostram que o carro ficou com a traseira totalmente destruída, mas o cilindro de GNV foi preservado, indicando que a explosão ocorreu no botijão de gás de cozinha.





Perícia A traseira do veículo ficou completamente destruída (foto: Reprodução da internet/Facebook)



Segundo informações do 10° Batalhão da Polícia Militar de Assu, o caso aconteceu em um posto localizado em frente à BR-304. Uma perícia vai determinar se havia alguma ligação improvisada entre os dois compartimentos de gás.





*Estagiário sob supervisão de Humberto Rezende