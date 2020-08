Tempestade de areia assusta moradores no interior de SP

Várias cidades do Estado de São Paulo foram atingidas por uma tempestade de areia na tarde desta quinta-feira, 13. Cândido Mota, na região de Presidente Prudente, Palmital, Tarumã, Gália e Campos Novos Paulista, na região de Marília e até Sorocaba foram atingidas pela nuvem poeira. Algumas ruas destes municípios ficaram praticamente sem visibilidade e o fenômeno assustou moradores.



O efeito da forte ventania foi sentido em Marília, onde o vento levantou muita poeira nas regiões Oeste e Sul. O céu chegou a ficar escuro, com nuvens carregadas e queda na temperatura, antes do anoitecer.



Moradores de Cândido Mota fizeram vídeos e fotos do momento da passagem da ventania. Não houve registro de incidentes graves, segundo o Corpo de Bombeiros de Assis e de Presidente Prudente.



O Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru informou que o fenômeno foi causado por uma frente fria oriunda do Paraná. Há previsão de chuva no fim de semana em Marília e outras cidades da região.