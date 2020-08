Cobra de 8 metros e 90 kg é encontrada pela Polícia

Policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) capturaram, nesta quinta-feira (13/8), uma anaconda em Águas Lindas (GO). Agentes estão em operação e buscam pelo proprietário da serpente. A informação foi repassada durante a coletiva de imprensa sobre as conclusões do caso da naja, promovida nesta quinta-feira (13/8), na Delegacia de Polícia Especializada (DPE).









Há a suspeita de que o homem tenha envolvimento com o caso da naja. “Pode ter uma ligação com essa investigação. Mas, inicialmente, ele tem uma vasta experiência nessa área e estaria iniciando essa atividade ilícita”, ressaltou o delegado.

(foto: Divulgação/PCDF)