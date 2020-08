Tragédia: jovem morre afogado enquanto família pensava que era 'brincadeira'

O corpo de Jackson só foi encontrado no dia seguinte ao afogamento (foto: Reprodução/Facebook) jovem de 27 anos morreu afogado enquanto nadava no Rio Ribeira, próximo ao município de Iporanga, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Apiaí, a vítima se afogou na frente dos amigos e familiares, isso porque diziam achar que fosse uma "brincadeira" e que Jackson Fernando dos Santos Oliveira apenas “fingia”. Umde 27 anos morreu afogado enquanto nadava no Rio Ribeira, próximo ao município de Iporanga, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Apiaí, a vítima se afogou na frente dos amigos e familiares, isso porque diziam achar que fosse uma "brincadeira" e que Jackson Fernando dos Santos Oliveira apenas “fingia”.





Ainda de acordo com os bombeiros, o jovem morava na região que é cortada pelo rio e estava acostumado a frequentar o local. Oliveira estava com os familiares da companheira, que não conseguiram socorrer o rapaz a tempo por causa do equívoco em achar que se tratava apenas de mais um momento de descontração. O corpo de Jackson foi encontrado nesta última terça-feira (11/8), mas a divulgação do caso só ocorreu nesta quarta (12/8).









"Ele estava nadando, atravessando o rio, quando afundou. Ele conseguiu sair uma primeira vez, mas afundou de novo e não voltou mais", contou o soldado.





Borges explicou que o município de Apiaí – cidade mais próxima da região com uma unidade da corporação – é distante cerca de 50km de Iporanga, o que não permitiu que os bombeiros chegassem no dia em que foram acionados para dar início as buscas.





O corpo só foi encontrado no dia seguinte ao afogamento, no início da noite de terça-feira, quando moradores o viram boiando. Após o resgate, os bombeiros acionaram as polícias Civil e Militar, que acionaram o serviço funerário. Jackson foi encontrado a cerca de 7km de distância de onde havia se afogado.