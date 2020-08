Confira o resultado da Quina e da Lotofácil desta quarta

(foto: Reprodução/Internet)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (12/8), duas loterias: os concursos 5338 da Quina e o 2009 da Lotofácil. Aberto para o público, o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. A Mega-Sena, que tradicionalmente ocorre nas quartas, nesta semana — pelo especial do Dia dos Pais — terá o próximo sorteio nesta quinta-feira (13/8).