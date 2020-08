Poupatempo terá reabertura parcial e gradual a partir de 19 de agosto

Oito unidades do Poupatempo começarão a retomada dos atendimentos presenciais a partir da próxima quarta-feira, 19, em municípios das fases amarela e laranja do Plano São Paulo. A retomada é gradual e ocorre paralelamente à expansão da rede, cujos serviços passarão progressivamente a ser ofertados também em unidades do Detran.



Na reabertura, as unidades oferecerão apenas os serviços de primeira emissão de CNH e expedição de RG. Os primeiros postos a serem reabertos são: Sé e Itaquera, na capital; São Bernardo do Campo, Mauá e Mogi das Cruzes, na região metropolitana; Santos e Guarujá, na Baixada Santista; e Bauru. O cronograma de retomada será semanal, até 28 de outubro.



Segundo o vice-governador, Rodrigo Garcia, as unidades irão "respeitar todos os protocolos sanitários" durante a reabertura, anunciada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 12, no Palácio dos Bandeirantes. Elas funcionarão com até 30% da capacidade. Hoje, apenas as regiões de Franca e Registro não estão nas fases laranja e amarela do plano de retomada econômica.



Com a incorporação dos Detrans, que será gradual até 2022, o Poupatempo passará de 75 para 340 unidades no Estado. As unidades manterão todos os serviços do departamento de trânsito, totalizando 133 tipos diferentes.



Com a mudança, novos municípios terão acesso até ao atendimento pelo celular, chamado de Poupatempo Digital. Os atendimentos para emissão da primeira via do RG e a renovação da CNH continuarão a ser exclusivamente presenciais.