Ricardo Roriz é investigado por vídeo criticando Lei Maria da Penha e gravando mulheres praticando ioga (foto: Reprodução) Ricardo Roriz em um vídeo. Ele vai responder por incitação ao crime de violência contra mulher. “Você está casado e está vivendo com uma mulher há mais de três meses, você tem direito de enfiar a porrada se ela te encher o saco”, diz o empresárioem um vídeo. Ele vai responder por incitação ao crime de









A advogada e professora Mariana Maduro, de 33 anos, que foi filmada por ele e um outro homem identificado como “Celsão”, se manifestou nas redes sociais e disse ter ficado muito abalada com o vídeo. Ela tirou print dos comentários na publicação de Ricardo e escreveu um texto dizendo “nosso corpo não é público!!”.









E agora, ele também vai responder por gravar um vídeo criticando a Lei Maria da Penha, criada em 2006 para impedir atos de violência doméstica contra mulher. Na gravação, ele sugere criar uma lei para dar o direito ao homem de “enfiar a porrada se ela te encher o saco”.

Empresário sugere criação de lei para bater em mulher e vai responder por incitação ao crime pic.twitter.com/JVa4afx1DM %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 12, 2020





Ele gravou este vídeo em 2018 e, agora com a abertura da investigação, retirou das redes sociais. Ricardo Roriz vai prestar depoimento até o fim desta sexta-feira (14).





Segundo a delegada que investiga o caso, Valéria Aragão, ele afirmou que se sente arrependido do que fez e há seis anos começou a fazer vídeos e postar com toque de humorismo. Em momento algum, quis ofender ou expor as pessoas”, disse. “Ele está excluindo todos aqueles que considera ofensivos numa atitude de autocrítica”, acrescentou.

Ele utiliza o Instagram @lojademilitaria e tem hoje cerca de 19 mil seguidores. Na tarde dessa quarta-feira (12), Rodrigo compartilhou um vídeo se justificando.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.