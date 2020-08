Número de cadastros para doadores de medula óssea cai no Brasil diante da pandemia de COVID-19

(foto: David Mark/Pixabay/Banco de Imagens)

A pandemia do novo coronavírus tem inúmeros reflexos, muitas vezes não tão evidentes. Muita gente tem receio de ir a clínicas médicas, pronto atendimentos e hospitais, lugares de mais fácil exposição ao vírus. A insegurança sobre a infecção também faz com que pessoas pelo mundo todo deixem de lado o tratamento de diferentes doenças, mesmo em caso de patologias graves. No Brasil, um doda escalada daé ano engajamento em ações fundamentais, comode sangueNo país, sãoSão dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A possibilidade de localizar um doador compatível é de 88% na fase preliminar da busca e, ao fim do processo, de 64%A preocupação acontece porque o número de cadastros para doadores de medula óssea diminuiu durante a pandemiaUm entrave importante para encontrar uma medula compatível com o paciente passa pelo fato de que o Brasil é um país miscigenado. É o que explica o coordenador do serviço de hematologia e do serviço de transplante de medula óssea do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, Guilherme Muzzi. "Assim, quanto maior a miscigenação, maior a variedade populacional e, consequentemente, maior a dificuldade para se encontrar um doador", esclarece.Situada na porção interna das extremidades dos ossos longos, bacia e crânio, a medula óssea responde pela produção dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas e, desta maneira, é também chamada fábrica do sangueO transplante é o tratamento mais efetivo no enfrentamento de mais de 80 enfermidades que afetam as células originadas na medulaNa lista de transtornos,aplásica e deficiência grave da imunidade são os principais exemplos.

PROCEDIMENTOS

São dois os tipos de procedimentos para realizar a coleta para o transplante, como explica Guilherme Muzzi. Um é feito com a remoção da medula diretamente da veia. "O doador, durante cinco dias, toma um medicamento para estimular as células tronco da medula a se misturarem com o sangue, que aí é coletado por uma máquina, em pequena quantidade. Em seguida, é filtrado para retirar apenas essas células", afirma.



O outro processo parte da coleta do sangue por meio de intervenção cirúrgica. O doador é anestesiado e se submete a punções na bacia, para que sejam retiradas as células tronco diretamente de lá. "A indicação de qual método será escolhido para fazer a coleta da medula é do médico", diz Guilherme Muzzi.



Seja qual for a opção escolhida, o doador passa por, ao menos, três etapas. A princípio, deve comparecer ao hemocentro para coletar uma uma pequena amostra de sangue e preencher os dados cadastrais. A amostra, a partir daí, é submetida a uma análise de compatibilidade e as informações são encaminhadas para o banco de dados do Redome, onde, diariamente, são confrontadas com os dados de pacientes que precisam do transplante.



Depois, o segundo passo só acontece se os dados cruzados acusarem a compatibilidade. Em caso afirmativo, o doador é comunicado e perguntado se realmente dará prosseguimento à doação. Com uma reposta afirmativa, é levado para a coleta de uma nova amostra de sangue, a fim de reforçar a compatibilidade. Se assegurada, parte para avaliação médica e, finalmente, na última etapa, ocorre a doação propriamente dita.



Guilherme Muzzi pontua que a doação de medula óssea é um procedimento seguro. "Os que tiveram a medula retirada diretamente da veia podem voltar às atividades normais no dia seguinte à coleta. Já os que passaram pelo procedimento cirúrgico precisam se afastar de suas atividades por uma semana para se recuperar".



Para ser doador, é necessário ter entre 18 e 55 anos, bom estado de saúde, não ter tido câncer e nem doenças autoimunes.