Quina e Lotofácil acumulam; confira números sorteados nessa segunda-feira (10)

(foto: Facebook/Reprodução)

A Caixa sorteou, na noite dessa segunda-feira (10/8), duas loterias: os concursos 5336 da Quina e o 2007 da Lotofácil.





O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.









Acertadores da Quadra foram 55. Cada um leva R$ 8.459,15. O terno teve 4711 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 148,50. Já o duque premiou 110.913 apostas com R$ 3,46.





Já a Lotofácil, com prêmio de R$ 1,5 milhão, também acumulou e agora chega a R$ 3 milhões. Ninguém acertou os 15 números sorteados, que foram 01-03-05-06-10-11-15-16-17-18-19-20-21-22-24.





Com 14 acertos, 185 apostas ganhadoras levam R$ 1.968,58 cada. Com 13 acertos, 9287 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 25,00. Já com 12 acertos,

119.091 apostas levam R$ 10,00. E, finalmente, com 11 acertos, 667.681 apostas ganham R$ 5,00.