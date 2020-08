Backer inicia processo de reparação às vítimas oito meses depois do 1º caso de intoxicação

Oito meses depois do primeiro caso de intoxicação de um consumidor que ingeriu cervejavir a público, aresponsável pela produção da bebida, anunciou nas redes sociais que deu início aoaos afetados pela contaminação do líquido. A empresa afirmou que contratou uma firma especializada na resolução de conflitos “com o objetivo de minimizar os sofrimentos e buscar uma solução capaz de trazer conforto e paz para todos”.

A nota divulgada pela cervejaria começa expressando solidariedade “para todos aqueles que estão sofrendo diretamente as consequências do sinistro” e que estão dispostos a buscar meios para minimizar ou superar a dor que todos estão sentindo. Ao anunciar a contratação da empresa especializada em resolução de conflitos, a Backer disse que o debate não terá espaço para discussão sobre, mas sim, para conversas que resultem em uma solução.

“Tenham a certeza de que o diálogo para o qual serão convidados será pautado pela boa fé, tanto nas intenções como no compromisso de fazermos o possível para encerrarmos este triste capítulo”, disse a cervejaria, em nota.

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria das vítimas e aguarda retorno.

Desde janeiro deste ano, 10 pessoas morreram depois de beber lotes contaminados por monoetilenoglicol (MEG) ou dietilenoglicol (DEG) da cerveja Belorizontina.

Na semana passada, ae oestiveram na sede da Backer, no Olhos D’Água, na Região do Barreiro, para cumprir mandados de busca e apreensão . Mais de mil fichas de produção de cervejas foram confiscadas pelo poder público.

Para o Ministério Público, há indícios de que a Backer já teria conhecimento do vazamento do material tóxico nas cervejas. De acordo com a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor da área criminal,, a análise das fichas poderá mudar os rumos do inquérito policial contra os sócios da empresa e os técnicos responsáveis pela manutenção dos equipamentos, podendo gerar até um novo indiciamento.