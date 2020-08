Brasil registra 703 mortes por COVID-19 em 24h; total é de 101.752

Vacina é a única esperança para amenizar uma doença que já matou mais de 100 mil no país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 703 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 10, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 101.752 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (161.842, 558 desde ontem).

O governo também confirmou que 2.163.812 pessoas já se recuperaram da doença e 791.906 permenecem sob tratamento ou em acompanhamento.

Já o total de casos subiu 22.048 no país, ao montante de 3.057.470. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 48.690 desde ontem, para 5.023.649.

A incidência de casos de COVID-19 no Brasil já é de 1.454 a cada 100 mil habitantes.



A região brasileira mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço das infecções (1.056.575) e 45% das mortes (45.620). Em seguida, vem o Nordeste, com 957.876 casos e 30.952 mortes; o Norte com, respectivamente, 448.476 e 12.394; o Centro-Oeste, com 309.457 e 6.430; e o Sul, 285.086 e 6.356.

Em relação às estatísticas nos estados, São Paulo lidera o ranking de mortes e casos, com 25.161 óbitos e 628.415 infectados. Com a expansão rápida da doença, a Bahia vem logo a seguir, com 194.097 casos e 4.011 mortes, seguido pelo Ceará (188.657 casos e 7.979 mortes) e Rio de Janeiro (180.016 e 14.108).

Minas Gerais registrou nesta segunda-feira 1.148 novos infectados e 60 mortes. O estado já aparece na sexta posição em número de casos, totalizando 155.075 e 3.597 mortes.